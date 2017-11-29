У Мінську домовилися про обмін полоненими до Нового року

Сторони конфлікту на Донбасі на переговорах у Мінську домовилися про обмін полоненими.

Про це у Facebook повідомила речниця представника України на переговорах, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Олефір, передає кореспондент «УЦ».

«Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО підтвердила готовність сторін виконати обмін утримуваними особами на засадах уже затверджених списків та узгодити в найстисліші терміни процедуру і дату обміну, виходячи з прагнення виконати цей обмін до новорічних та різдвяних свят», – написала Олефір.

За офіційними даними, у полоні бойовиків перебувають понад 160 українців.

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Нагадаємо, кропивничани Олександр Коріньков і Сергій Глондар у складі групи розвідників нарвалися на засідку бойовиків при виїзді з Дебальцевого 17 лютого 2015 року. Двоє бійців загинули на місці, ще двоє отримали поранення, п’ятеро потрапили в полон. Двох заручників – так їх часто називають в ЗМІ – звільнили на п’ятдесятий день, ще один вибрався сам (як саме – невідомо досі). Коріньков і Глондар залишилися на території «ДНР».

Спочатку їх тримали в СІЗО в Донецьку. За останніми даними, зараз українські військовослужбовці – в Макіївській колонії.