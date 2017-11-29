«УЦ» закликає допомогти альтернативному будинку пристарілих у Кіровоградському районі

Директор благодійного фонду «Притулок “Затишна оселя”» Валерія Кривошапка створює альтернативний будинок пристарілих.

Про це пише заступник головного редактора «УЦ» Олена Нікітіна у 48-му номері тижневика.

«У жовтні 2014 року було зареєстровано Благодійний фонд «Притулок “Затишна оселя”», – розповіла директор фонду. – У нашому суспільстві існує гостра проблема – “батьки-сироти”. Це люди, які опинилися в дуже скрутних життєвих обставинах, залишені без належної турботи і любові рідних дітей. Причин для цього може бути безліч, а в результаті страждають люди похилого віку».

Рівно рік засновниця фонду шукала приміщення. Спочатку їй запропонували звільнену будівлю Аджамської лікарні, але на умовах оренди. Неприбуткова організація не може потягнути орендну плату, тому пошуки будівлі продовжилися. «Людей, здатних допомогти, значно більше, ніж тих, хто потребує нашої допомоги», – переконана Валерія. Це переконання підтвердив фермер Микола Іванович (він категорично проти розголосу своєї благодійності), який передав у власність фонду приміщення площею 300 квадратних метрів в селі Аджамка Кіровоградського району. Там і буде «Затишна оселя».

«Протягом двох років ми наводимо лад у приміщенні, – розповіла Валерія Кривошапка. – Це не просто ремонт, це підготовка до зручного, затишного проживання тут наших старичків. Останнім часом інтерес до нашого проекту зріс, багато нас підтримують, але ще дуже багато треба зробити для відкриття притулку».

Попереду – низка свят. «Затишна оселя» з радістю і вдячністю прийме подарунки. Притулку дуже потрібні батареї опалення. Загалом – 16 штук, але хто скільки зможе. Обов’язково потрібно поміняти електропроводку. У приміщенні стелі – з дранки. Їх потрібно трохи опустити, щоб тепло зберігалося, і привести в порядок. Міжкімнатні двері там хороші, дерев’яні, але їх треба відреставрувати.

У будівлі два туалети, але унітаз подарували тільки один. Подаруйте хтось ще один. Два умивальники будуть дуже доречними. Добрі люди вже відремонтували кухню, але її потрібно обладнати. Для цього треба купити електроплиту, бойлер, три мийки і морозильну камеру. А територію потрібно захистити парканом.

І є прохання до депутатів Кіровоградської райради. Притулок ще не працює, але фонд щомісяця платить майже 800 гривень орендної плати за землю. Може, на сесії звільнете їх від плати?

Як бачите, варіантів допомогти багато: можна пропонувати свої або перерахувати гроші на розрахунковий рахунок фонду.

БФ БО «Притулок “Затишна оселя”», ЄДРПОУ 39438840, р/р 26004052911076, МФО 323583, «ПриватБанк».