У Кропивницькому – знову проблеми з опаленням

У Кропивницькому стався порив тепломережі ТЕЦ, через це від теплопостачання відключили 21 будинок та дитсадок.

Про це «Першій електронній» повідомили в аварійно-диспетчерській службі.

За даними диспетчера ТЕЦ, у зв’язку з поривом тепломережі ТК-41 відключені від тепла 21 будинок, дитсадок та пожежне депо.

Зокрема, без тепла залишились будинки на вулицях Пашутінській, 13, 3/17, 5/24, 11/6; Єгорова, 17, 26; Великій Перспективній, 11/11, к. 1, к. 3, к. 5, к. 6, к. 7, к. 9; Арсенія Тарковського, 16, к. 1-4, 10, 12, 12 А, 14, 24-А та ДНЗ № 28.

Теплопостачання відключили до закінчення ремонтних робіт.

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