У Кропивницькому суд відмовився відправити в СІЗО підозрюваного у хабарництві поліцейського

Ленінський районний суд Кропивницького обрав міру запобіжного заходу старшому оперуповноваженому відділу карного розшуку одного з територіальних відділів поліції, підозрюваному у вимаганні та отриманні 10 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі прокуратури області.

Незважаючи на вимогу прокуратури взяти підозрюваного під варту, суду визначив йому міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокуратура оскаржуватиме це рішення до апеляційної інстанції та наполягатиме на триманні правоохоронця під вартою.

Водночас суд задовольнив клопотання прокуратури про відсторонення поліцейського від займаної посади на час досудового розслідування.

Нагадаємо, старший оперуповноважений відділу карного розшуку вимагав у мешканця регіону 10 тисяч гривень за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності.

Правоохоронцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди поєднане з її вимаганням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.