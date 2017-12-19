Ті, хто дає нам світло

22 грудня кожного року в Україні відзначається День енергетика. Сьогодні уявити наше життя без централізованого постачання тепла та світла просто неможливо, час пічок на дровах і гасових ламп безповоротно пішов у минуле. У стратегічно важливій для промисловості та населення галузі працюють тисячі людей, забезпечуючи нас вигодами цивілізації. Але як це все працює, мало хто з нас замислюється. Чи багато з нас у подробицях знають, як забезпечується електрикою місто Кропивницький? Як працює система, «УЦ» розповів в.о. начальника Кіровоградського міського району електричних мереж ПрАТ «Кіровоградобленерго» Сергій Руденко.

– Скільки наш обласний центр в день споживає енергії?

– Приблизно 1 мільйон 700 тисяч кВт/год. Багато це чи мало? Порівняно з радянськими часами споживання в промисловому секторі дещо знизилося. Це пов’язано як з обсягами виробництва, так і з тим, що зараз використовується більш ефективне, менш енергозатратне обладнання, набагато більше уваги приділяється економії.

А от стосовно населення, то споживання збільшилося приблизно втричі. У кожній оселі, окрім звичних холодильника та телевізора, працюють комп’ютери, мікрохвильові печі й таке інше. Окремим питанням стоїть електричне опалення, яке часто-густо встановлюється без жодних погоджень і розрахунків.

– Багато кажуть про те, що старі мережі й проводка не готові передавати таку кількість енергії.

– Зауважу, що мережі, які перебувають на балансі нашої компанії – від підстанції до будинку (всередині будинку вони вже підпорядковуються ЖЕКам, ОСББ, або власнику будівлі). Стосовно наших мереж, то за останні п’ять років ми дуже багато зробили для того, аби покращити якість і надійність електропостачання – було замінено й відремонтовано сотні кілометрів ліній електропередачі, десятки трансформаторних підстанцій. Якщо конкретніше, то протягом 2017-го і попередніх років ми проводили кампанію по заміні кабелів напругою 6 кіловольт на 10 кіловольт. Це дає можливість безпроблемного збільшення електроспоживання, до того ж втрати на транспортування менші, а це дає економію. Наприклад, ми повністю замінили лінію від монументу Янгол-охоронець України до пологового будинку на Новомиколаївці.

А стосовно внутрішньобудинкових мереж у багатоповерхівках, які будувалися до 90-х років, – вони просто не розраховані на збільшення потужності. На час проектування в радянські часи ніхто не передбачав, що настільки зросте споживання. Тому бувають і такі випадки, що повністю вигорають цілі стояки. Однак ще раз нагадую – це не наша відповідальність, до проводки в будинках ми не маємо жодного стосунку.

– Можливо, питання дещо технічно безграмотне, але чи можна сказати, що левову частку електроенергії Кропивницький отримує з Кременчуцької ГЕС у Світловодську?

– Ні, у нас постачання балансуюче. Вся генерація працює на єдину енергосистему. Ми не маємо залежності від одного постачальника. Це питання безпеки та стабільності постачання, пов’язане також з категорійністю – так називається рівень надійності та важливості у постачанні тих чи інших об’єктів.

У місті є чимало об’єктів, у яких є так звана броня щодо відключень, тобто їх ніколи взагалі не можна позбавляти електропостачання. Це лікарні, об’єкти Державної служби з надзвичайних ситуацій, деякі керівні державні органи. Вони відносяться до першої категорії, їх без живлення не можна залишати. Є виробництва безперервного циклу, який не можна переривати, бо якщо буде зупинка, потім запуск буде надскладним. Це навіть не щось зі сфери оборонного чи ливарного виробництва, навіть виробництво олії не можна переривати, бо забиваються технологічні отвори, і це створить великі проблеми. Тому навіть у випадку аварійної ситуації повністю живлення таких підприємств (а їх у нас у місті багато) не припиняється, воно може знизитися до певного припустимого рівня.

– Який об’єм обладнання обслуговує МРЕМ?

– Ми обслуговуємо більше 600 кілометрів повітряних ліній напругою 0,4-6/10 кВ і кабельних підземних ліній такого ж класу напруги та майже 500 підстанцій.

– Скільки людей працює над тим, аби в оселях кропивничан завжди було світло?

– Штат міського району електричних мереж складається майже з двох сотень працівників. Це, звісно, спеціалісти, які безпосередньо обслуговують мережі, а також контролери, бухгалтери, спеціалісти з ІТ-технологій, водії…

– Можливо, болюче питання для вас – як зі сплатою за електрику зараз справи?

– Доброчесних споживачів більшість. В опалювальний період, коли рахунки стають більше, трохи є більше проблем, однак ми розуміємо, що людям важче розраховуватися. Однак розуміння в населення, що треба платити за те, що ти споживаєш, зростає. З боржниками намагаємося знаходити спільну мову, роз’яснюємо, що накопичення боргу призведе до відключення від електропостачання. Першим кроком до початку процедури відключення є попередження, яке приносять до помешкання споживача, а в разі, коли споживач не бажає спілкуватися з контролером, воно надсилається поштою. Після цього є 30 днів для того, аби погасити борг. До речі, складається враження, що частіше великі борги накопичуються в тих, хто зовсім не бідує. Бабусі в нас, отримавши свою невелику пенсію, одразу йдуть платити, а бувають випадки, що в людини під вікном маєтку стоїть «Лексус», а за спожиту електроенергію він «забуває» розраховуватися.

– Що скажете колегам у переддень професійного свята?

– Хочу всіх колег привітати з нашим святом, Днем енергетика. Професія в нас непроста, потребує знань і досвіду. В першу чергу бажаю безаварійної роботи! Тепла та світла в кожну оселю!