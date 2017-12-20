Екс-нардепу, який нібито відмивав гроші на Кіровоградщині, вручили остаточну підозру

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручила екс-нардепу від «Народного фронту» Миколі Мартиненку оновлену остаточну підозру.

Про це «Українській правді» повідомило поінформоване джерело в САП.

«Вручили підозру сьогодні (у середу – ред.) о десятій ранку», – сказало джерело.

Наразі невідомо, як саме відбулося вручення.

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року в рамках розслідування епізоду з завдання збитків ДП «СхідГЗК» в розмірі 17,28 млн дол. США детективи НАБУ та прокурори САП повідомили про підозру колишньому народному депутатові, екс-голові комітету ВР з питань ПЕК Миколі Мартиненку (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 255 КК України).

У квітні – травні 2017-го повідомлення про підозру також отримали керівники НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та Державний концерн «Ядерне Паливо».