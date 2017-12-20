У дітей з особливими потребами в Кропивницькому тепер є свій автобус (ФОТО)

У Кропивницькому 19 грудня на площі перед міськрадою відбувся святковий захід «Прикрась ялинку з Миколаєм» для учнів закладів освіти міста та вихованців центру реабілітації для дітей з особливими потребами.

Учасників заходу з Днем Святого Миколая привітали голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко, народний депутат Костянтин Яриніч, міський голова Кропивницького Андрій Райкович, повідомили «УЦ» у прес-службі ОДА.

Юних кропивничан, які протягом 2017 року здобували творчі й спортивні перемоги і стали переможцями конкурсу «Дитина року», нагородили грамотами та подарунками. Відзначили під час святкового заходу і лідерів шкільного парламенту Кропивницького. А вихованці центру реабілітації дітей з особливими потребами отримали в подарунок від облдержадміністрації та міськради новий комфортабельний автобус, яким на святкове дійство приїхали Миколаї з подарунками. Вартість автобуса – близько двох мільйонів гривень.

«Обласна влада разом з міською радою та народними депутатами знайшла можливість придбати автобус, технічно пристосований для перевезення діток з особливими потребами. Ми подбали, щоб таким особливим дітям також було комфортно, – сказав Сергій Кузьменко. – Нехай цей автобус служить вам і приносить користь. Ми докладемо максимум зусиль, щоб у вас були нові подарунки і щоб нові гарні події відбувалися на Кіровоградщині, зокрема, у місті Кропивницькому».

Голова облдержадміністрації побажав усім добра, здоров’я, радісного і веселого Нового року. Разом із вихованцями центру реабілітації Сергій Кузьменко оглянув автобус та почастував дітей подарунками. Після закінчення свята «Прикрась ялинку з Миколаєм» усі рушили на відкриття головної новорічної ялинки області.