На Кіровоградщині впіймали розкрадача могил (ФОТО)

Працівники поліції встановили особу зловмисника, який викрадав частини металевих огорож з могил.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Поліцейські вже довели причетність чоловіка до трьох фактів кримінальних правопорушень.

«Під час проведення оперативних заходів працівники Знам’янського відділу поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше неодноразово судимий житель одного з населених пунктів, – розповів начальник Знам’янського відділу поліції Ігор Прохніцький. – Чоловік вирішив підзаробити у незаконний спосіб. Відвідав кладовище, розташоване неподалік села, де він проживає, та, зламавши металеві огорожі могил, забрав їх до свого домоволодіння. У подальшому викрадене продав іншій особі для використання в сільському господарстві. Частину металевих виробів поліцейські вилучили.

Розслідування за цими фактами у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 297 КК України (наруга над могилою), триває. Зловмиснику повідомлено про підозру, йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років.