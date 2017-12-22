Підозрювана у хабарництві гінеколог з Кропивницького не в СІЗО, а ходить на роботу (ВІДЕО)

Завідувачку гінекологічним відділенням Кіровоградської центральної райлікарні, яку підозрюють у хабарництві, не відсторонили від роботи.

Про це повідомляє канал «Кіровоград».

Головний лікар ЦРЛ Юрій Пивоварчук заявив, що не отримував постанови про відсторонення від посади своєї колеги.

Поспілкуватися з підозрюваною не вдалося. Як пояснили медики, вона у той момент перебувала на операції.

Хабарниця Працює, як і раніше. Завідуючу гінекологічним відділенням Кіровоградської райлікарні, яку підозрюють у хабарництві, не відсторонили від роботи. Нагадаю, попалася медик у робочому кабінеті під час отримання п'яти тисяч гривень хабара. Просила гроші за проведення кесаревого розтину. За кілька днів після цього у соцмережі з'явилась інформація, що лікарка продовжує ходити на роботу. Наша знімальна група поїхала в лікарню перевірити інформацію. Поспілкуватись із підозрюваною не вдалось. Працівники закладу повідомили – завідуюча відділенням знаходиться в операційній. Головний лікар пояснив, що повідомлення про відсторонення її від посади ще не отримував. Опубліковано Канал "Кіровоград" 21 грудня 2017 р.

Нагадаємо, завідувачку відділення гінекології Кіровоградської центральної районної лікарні взяли на хабарі правоохоронці. Лікарка нібито вимагала п’ять тисяч гривень за проведення кесаревого розтину. Вона попалася на отриманні грошей у робочому кабінеті.

За даними правоохоронців, підозрювану відправили до СІЗО. Їй загрожує до десяти років позбавлення волі.