В АТО загинув військовослужбовець з Кіровоградщини

Солдат 34 окремого мотопіхотного батальйону 57 окремої мотопіхотної бригади Віктор Сухін загинув 10 січня в районі Пісків під час виконання бойового завдання.

Про це повідомляє «Цензор.НЕТ».

За даними штабу АТО, за минулу добу в зоні АТО загинули троє воїнів ЗСУ, ще троє були поранені, а один – травмований.

«Під час виконання бойових завдань загинули троє українських воїнів. Двоє – внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої недалеко від Пісків, і один – через ворожий обстріл опорного пункту на підступах до Новолуганського. Ще троє були поранені неподалік Новолуганського і Верхньоторецького», – уточнив під час брифінгу речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

Віктор Сухін – родом з села Димине Новоукраїнського району. Прощання з загиблим почнеться там о 12:00 15 січня.