У Кропивницькому перевізники знову вимагають підвищити вартість проїзду

Усі приватні перевізники, які перевозять пасажирів у Кропивницькому, звернулися до управління транспорту міськради з розрахунками на підвищення вартості проїзду.

Про це «Першій електронній» розповів начальник управління транспорту та зв’язку Олександр Вергун.

За його словами, документи на підвищення вартості проїзду подали всі вісім приватних перевізників.

«Буквально сьогодні зранку отримали розрахунки від останніх перевізників. Тариф вони вказують різний – 5,30, 5,40 та 5,50 гривні», – повідомив начальник транспортного управління.

Олександр Вергун також додав, що всі перевізники вказують однакові підстави для підвищення вартості проїзду – подорожчання газу на 13% і підвищення мінімальної зарплати з 3200 до 3700 гривень.

За словами посадовця, в управління є питання щодо актуальності даних про пасажиропотік, які перевізники вказують у розрахунках. Адже водії маршруток на видають квитків пасажирам. Для того, щоб мати актуальні дані про кількість пасажирів, яких перевозять у маршрутках, управління транспорту планує влаштувати перевірки.

«Вони ведуть квитковий облік, але ввечері, після зміни, відривають потрібну їм кількість квитків і заповнюють документацію, – зазначив Олександр Вергун. – У договорах на перевезення є зобов’язання щодо обов’язкової видачі квитків. Але змусити водія їх видавати чи покарати його за невидачу ми не маємо повноважень. Пасажиропотік ми будемо перевіряти. Оберемо певні маршрути кожного перевізника, будемо сідати у маршрутку і з ранку до вечора рахуватимемо пасажирів. Далі будемо порівнювати наші обрахунки із тими даними, які надали перевізники».

Керівник транспортного управління додав, що метан, яким заправляються маршрутки (після встановлення чинних тарифів на проїзд), дійсно подорожчав в середньому на 1,40 гривні. Окрім того, за останніми даними, незабаром його вартість знову підвищиться.

Олександр Вергун також додав, що проекти рішень про підвищення вартості проїзду оприлюднять і винесуть на розсуд членів виконкому після перевірок пасажиропотоку.

Нагадаємо, міськвиконком Кропивницького підвищив вартість проїзду в маршрутках. Власники маршрутних таксі подавали розрахунки на зростання ціни до 5 гривень за поїздку, у результаті затвердили 4 та 4,50. Нові тарифи набрали чинності 21 лютого 2017 року.