414:1 не в пользу Светловодска

Какие-то римские страсти царят в городском совете Светловодска – из-за противостояния мэра и части депутатов этот районный центр стал единственным населенным пунктом Кировоградщины, вошедшим в 2018-й без бюджета. Договориться так и не удалось – утвержденная годовая смета у города появится в лучшем случае к февралю.

Ситуация в прямом смысле из ряда вон: власти 414 местных общин из 415, действующих на территории региона, свою работу сделали вовремя. В первых числах января председатель областной государственной администрации Сергей Кузьменко встретился со светловодским городским головой Валентином Козярчуком, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. И публично напомнил, что учителя, врачи, работники социальных служб и прочие бюджетники не должны становиться ее заложниками.

– Проводите консультации с депутатским корпусом и налаживайте работу городского совета, – в частности, призвал Сергей Кузьменко. – С депутатами надо общаться за круглым столом, по-деловому, обмениваться позициями и находить компромиссы. Это ваша работа.

Речь заходила даже о досрочных выборах, которые могут пройти в Светловодске, – как одном из путей разрешения патовой ситуации. Козярчук тогда обнадежил в том духе, что атмосфера налаживается и уже на следующий день проект бюджета все-таки будет рассмотрен на пленарном заседании. Увы, этого не произошло.

Что, собственно, происходит, почему то ли 15, то ли 17 – считай, половина местных избранников – ни в какую не хотят сотрудничать с мэром, мы попытались выяснить у секретаря нестабильного органа Юрия Сапьянова. Как и пристало представителю «Свободы», за словом он в карман не полез, назвал все целенаправленной акцией, направленной на дестабилизацию ситуации в городе, говорил о финансовых потоках и ультиматумах, шантаже, деструктиве и «чьем-то заказе». О том, как вместо принятия бюджета уже в этом году выводили из состава одного из депутатов. Заявление о сложении полномочий, мол, принесла жена, а сам он якобы в Москве на аппарате Илизарова, обе руки у него перебиты, и ничего подписать он не мог. В одном этом предложении столько лишней информации, что можно забыть, о чем спрашивал. Но удалось нащупать и кое-какую конкретику.

– Они (оппозиция. – Авт.) хотели отставку секретаря – не набрали достаточного количества голосов… Тогда решили не финансировать весь исполком. То есть, если секретарь не уходит, мы шантажом – не дадим зарплаты работникам исполнительного комитета, и тогда они должны меня уговорить, чтобы я сам ушел, – утверждает Сапьянов. – Это повод для Службы безопасности Украины искать заказчика, потому что война на востоке – война на востоке, а эта вой­на делается в центре, деструктив, дестабилизация вообще. Не все люди понимают детали, тонкости и подробности – ругают всех, и абсолютно правильно ругают, говорят, нас не интересуют ваши разборки, нам нужен результат…

А он как раз и хромает, получается. В соседних городах отношения в советах ведь не намного теплее, с той только разницей, что в Александрии «Оппоблок» и «Батькивщина» в числе прочих объединялись за мэра, в Светловодске – против, а в областном центре теперь вообще непонятно, кто за кого. Но у них бюджет есть, а у Светловодска – нет.

Как теперь быть, знает первый заместитель председателя ОГА Сергей Коваленко. Хотя администрация не имеет права вмешиваться в деятельность органов местного самоуправления, именно она отвечает за то, чтобы эти органы исполняли нормы Конституции, законов и кодексов.

– Есть статья Бюджетного кодекса, которая говорит, что в случае, если новый бюджет не принят, одна двенадцатая от суммы бюджета прошлого года ежемесячно направляется исключительно на защищенные статьи, – поясняет зампред. – То есть на заработную плату бюджетникам, энергоносители, питание, медикаменты. Этого ресурса Светловодскому городскому совету полностью хватает. Вчера (11 января. – Авт.) прошло заседание исполкома, на котором принято соответствующее решение, подписаны документы.

Вселенской катастрофы, таким образом, не случилось. Светловодск не исчезнет с лица земли, как, скорее всего, никуда не денутся Черкассы, где основной финансовый документ на 2018-й тоже вовремя принят не был. Пока депутаты и мэр не придут «к общему знаменателю», и это не будет сделано, сто процентов расходов будут идти строго туда, куда сказано в кодексе. И все. На развитие – дороги, коммуникации и т.п., за это время не будет выделено ни копейки.

К слову, по словам Сапьянова, на казначейском счету у горсовета есть около 10 миллионов нераспределенных средств, которые теперь нельзя потратить на что-то хорошее, а одной двенадцатой бюджета прошлого года уже не хватает даже на канцтовары.

– Мы работаем по одной двенадцатой, по предыдущему году. Но вы понимаете, цена бумаги, картриджи, услуги и все остальное – мы не можем даже распечатать в полном объеме дополнительные бумаги на очередной сессии, – сетует секретарь.

Впрочем, пенять ему, как всем без исключения коллегам по совету вкупе с мэром, особо не на кого – игра командная, результат – на табло. И вполне может быть, что будут замены. Во всяком случае, глава администрации отметил, что внеочередные выборы городских депутатов в Светловодске могут пройти по решению либо Верховной Рады, либо ЦИК – в случае объединения города Светловодска с другими территориями в объединенную территориальную общину. Это будет касаться также и городского головы.