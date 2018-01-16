Олимпийский дневник Пхенчхана

Обратный отсчет до старта спортивных соревнований в олимпийском Пхенчхане уже начался. После летней Олимпиады 1988 года в Сеуле и чемпионата мира по футболу 2002 года Южная Корея вновь будет принимать соревнования грандиозного уровня. Все плюсы и возможные минусы в организации Олимпиады корреспондент «УЦ» благодаря поддержке меценатов, понимающих значимость этого грандиозного события, сможет оценить непосредственно в Пхенчхане, куда отправляется 7 февраля. А пока продолжаем следить за событиями накануне главных зимних сражений спортивного четырехлетия.

Невозможное возможно?..

Для начала сообщим, что спорт таки хотя бы на чуть-чуть объединил две Кореи. По информации ВВС, власти КНДР приняли решение отправить свою делегацию на зимнюю Олимпиаду-2018. В ее состав войдут спортсмены, официальные представители НОК, журналисты, музыканты и команда по тхэквондо, которая выступит с демонстрационной программой. Южная Корея, в свою очередь, предложила делегациям двух стран пройти вместе на церемонии открытия, а также намерена снять с КНДР санкции как минимум на время Пхенчхана-2018. Отметим, что из северокорейских спортсменов в Пхенчхан-2018 пока отобрались только фигуристы Тхэ Ок Ем и Чу Сик Ким, однако МОК продлил для участников из КНДР срок квалификации на Игры.

Неблагодарное дело

Спортивные аналитики из компании Gracenote дали свой прогноз на Олимпиаду-2018 и представили обновленную версию предполагаемого медального зачета Игр в Пхенчхане. Представленные данные основаны на результатах, показанных спортсменами начиная с прошлой Олимпиады в Сочи. Кроме того, было учтено решение Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете для сборной России принимать участие в ОИ-2018.

Итак, по прогнозам компании, Германия выиграет медальный зачет – в активе немцев может оказаться 39 медалей различного достоинства (14 золотых – 13 серебряных – 12 бронзовых). При этом лучшие результаты представители Германии, скорее всего, продемонстрируют в биатлоне (10 медалей). Второе место, вероятно, займет Норвегия с 37 наградами (13-11-13). Больше всего медалей (19) норвежцы наверняка добудут в лыжных гонках. На третьем месте может оказаться Франция с 23 медалями (11-7-5). Четвертое место останется за представителями США, в активе которых может оказаться 28 медалей (9-10-9). Пятой станет Канада с 32 наградами, но при этом представителям страны Кленового Листа отдают только 7 золотых медалей при 12 серебряных и 13 бронзовых. Что касается хозяйки Игр, сборной Южной Кореи, то ей прогнозируют 6-е место в общекомандном зачете с 10 наградами в активе – 7 золотыми и 3 серебряными.

Напомним, что в 15-ти видах спорта будут разыграны 102 комплекта наград. Наибольшее количество медалей оспорят в конькобежном спорте – 14, лыжных гонках – 12, а также биатлоне и горнолыжном спорте – по 11.

Для сборной Украины эксперты прогнозируют 27-е место, которое она разделит вместе с Болгарией и Новой Зеландией. Каждой из этой сборных обещают по одной медали – бронзовой. Для «сине-желтых» это, по мнению аналитиков, будет третье место в женской биатлонной эстафете (4 x 6 км).

Наш уровень готовности

Биатлон

Здесь у нас уже есть 11 олимпийских лицензий: 5 – у мужчин и 6 – у женщин.

Если же вернуться на четыре года назад в Сочи, то там сборная Украины завоевала золото в эстафете и серебро Виты Семеренко в спринте. К счастью, несмотря на все проблемы, усилиями президента национальной федерации Владимира Брынзака наш женский биатлон сохранил свои ведущие позиции в мире. Кстати, с сезона 1992-93 годов только представители пяти стран – Германии, Норвегии, Франции, России и Украины – неизменно завоевывали медали каждый год. Так что наши претензии на олимпийский успех у стреляющих лыжников небезосновательны.

Правда, тут речь нужно вести больше о женской команде, которая в эти четыре года теряла лидеров, привлекала молодежь, растила юные таланты, но сохранила свой высокий статус. Но недавно золотой олимпийский состав собрался вновь и уже добыл серебряную медаль на этапе Кубка мира. Да и вообще этот сезон украинки начали просто блестяще, неизменно завоевывая призовые места на этапах Кубка мира. Прибавила в скоростной выносливости Юлия Джима, соскучилась по настоящей борьбе вернувшаяся после рождения ребенка Вита Семеренко, возвратила привычную уверенность Валя Семеренко, и вот уже трое наших девушек пробились в десятку лучших в общем зачете Кубка мира. Жаль, что пока не все складывается так успешно у капитана команды Елены Пидгрушной, но свои финишные бойцовские качества она не растеряла. Хотя есть и тревожные моменты, связанные с последними гонками в Рупольдинге, где из-за проблем с функциональной готовностью мы провалились в эстафете и впервые не смогли зацепиться за пьедестал в личных стартах. Будем надеяться, что этот спад предшествует пику формы, который тренеры запланировали на Пхенчхан, где вместе с надежными лидерами будет выступать и набравшаяся достаточного опыта Анастасия Меркушина.

Что же касается мужчин, то здесь особого прорыва не видно. Хотя могут блеснуть в отдельных гонках Сергей Семенов, выигрывавший Малый Хрустальный глобус в индивидуалке сезона 2014-15 годов, и обладающий хорошими скоростными качествами Дмитрий Пидручный. Стабильным бойцом показал себя Артем Прима. Но вот на эстафету не хватает четвертого надежного спортсмена, поскольку опытный Владимир Семаков крайне нестабилен, а Руслан Ткаленко, как и Артем Тищенко, молоды и еще не закалены в серьезных баталиях. Так что для украинских биатлонистов попадание в десятку – это уже огромный успех, а медали на Олимпиаде, где все возможно, будут сродни чуду.

Из других биатлонных новостей есть две сильно разочаровывающие. Точно не выступит в Пхенчхане одна из сильнейших биатлонисток планеты, победительница Кубка мира 2015-16 годов в общем зачете Габриэла Коукалова. Неоднократная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Сочи так и не смогла справиться с проблемами, возникшими еще летом в икроножных мышцах.

Ну а провал отбора к Олимпиаде самого титулованного атлета современности норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена огорчил всех без исключения. Это у нас невозможно представить, чтобы 8-кратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира не попал в команду. А в Норвегии решили пойти по спортивному принципу, согласно которому в Пхенчхан поедут только сильнейшие на данный момент. Свой последний шанс Бьорндален не использовал в Рупольдинге, когда в индивидуальной гонке после двух «чистых» рубежей претендовал на призовое место, но два последующих промаха поставили крест не только на медальных притязаниях, но и на олимпийских перспективах. А очень бы хотелось, чтобы такой спортсмен, как Бьорндален, который является олицетворением современного биатлона, завершил свою потрясающую карьеру на мажорной ноте именно на Олимпийских играх.

Я намеренно уделил столько внимания биатлону, поскольку это действительно самый украинский вид спорта, за которым следят даже люди, которые другие виды – как летние, так и зимние – не особо жалуют. А тут успехи и неудачи наших «девулек-красотулек», как удалось подслушать в одном из супермаркетов, обсуждают даже продавцы с покупателями.

Пока все говорит о том, что на вмещающем 7,5 тысяч зрителей лыжном центре «Альпензия», расположенном близ городка Ёнпхён, где пройдут состязания не только по биатлону, но и по лыжным гонкам, основными претендентами на золото, причем во всех стартах, будут нынешний император мирового биатлона француз Мартен Фуркад и набравший невероятную спортивную форму норвежец Йоханнес Бё. У женщин же ситуация более запутанная. Ведь Коукалова не стартовала, триумфатор прошлого сезона Лаура Дальмайер постепенно выходит на пик, а новые безоговорочные лидеры не появились. Вот и получается, что во главе общего зачета Кубка мира многоопытная Кайса Макаряйнен из Финляндии, вслед за которой идет двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина из Словакии. Так что только Олимпиада ответит на все интересующие нас вопросы.

И другие…

Во многих видах спорта борьба за лицензии еще продолжается, и окончательных списков украинских участников Олимпиады-2018 следует ждать после 21 января. Во фристайле надежды сборной Украины связаны с лыжным акробатом Александром Абраменко. 29-летний спортсмен весь прошлый сезон вынужден был пропустить из-за травмы, но сейчас доказывает, что вернул кондиции. Недавно он победил на двух этапах Кубка Европы в финской Руке, а теперь начал выступления в Кубке мира. Чтобы получить путевку на Игры-2018, Абраменко нужно попасть в топ-30 общего зачета. Пока же лицензий ОИ у наших лыжных акробатов две – у лучшей из украинцев на последнем чемпионате мира Анастасии Новосад (13-е место) и Ольги Полюк. Еще одну держим в уме для Александра Абраменко.

Скелетон считается одним из самых опасных видов спорта. Шутка ли, ведь надо промчаться по ледяному желобу трассы на санках с сумасшедшей скоростью свыше 130 км/час, да еще и вперед головой. И у нас есть 18-летний рисковый парень, который неплохо справляется с такими серьезными задачами. Это Владислав Гераскевич, лишь пару лет назад попробовавший свои силы в этом виде. И вот на последнем этапе Кубка мира украинский скелетонист гарантировал себе попадание на Олимпийские игры.

Лидер сборной в сноуборде и участница двух предыдущих Игр Аннамари Чундак (Данча) реально претендует на попадание в финалы, хотя на прошлом чемпионате мира лучшим ее результатом было 17-е место. Для участия в Олимпиаде нужно быть в топ-30 мирового рейтинга, и Чундак на данный момент с таким заданием справляется. В австрийском Бадгастайне на очередном этапе Кубка мира в параллельном слаломе украинка заняла 11-е место.

У мужчин, похоже, олимпийцев у нас не будет. Как и в шорт-треке, хоккее, керлинге, бобслее и прыжках с трамплина, где мы пока не можем претендовать даже на участие.

Если бы Олимпиада была завтра, то в лыжном двоеборье (прыжки с трамплина и лыжные гонки) выступил бы Виктор Пасечник. Но отбор продолжается до 20 января, а посему не будем спешить с выводами. Пока говорим как о кандидатах на Олимпиаду в соревнованиях горнолыжников Ивана Ковбаснюка, Татьяны Тикун и Ольги Кныш, но точно по одному представителю от нашей страны у мужчин и женщин в Пхенчхане выступят. А вот в каких дисциплинах – выяснится позже.

Если раньше в санном спорте мы рассчитывали на высокие места, то сейчас нашим «потолком» будет просто участие. На чемпионате мира 2017 года наши саночники боролись за то, чтобы не быть на последних местах. В настоящий момент украинцы завоевали уже четыре лицензии на Олимпийские игры в санном спорте – две мужских, одну женскую и одну парную. Пока официально неизвестно, кто именно заполнит украинскую квоту, но выбор в нашей федерации приличный: Андрей Мандзий, Антон Дукач, Александр Оболончик – Роман Захаркив, Елена Шхумова, Елена Стецкив.

Эх, сегодня мы с трепетом и ностальгией вспоминаем те времена, когда золото Олимпийских игр в популярнейшем фигурном катании завоевывали украинцы – сначала Виктор Петренко, а затем Оксана Баюл, которая стала первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины. Сейчас же нам и отдельные лицензии в радость. Украина имеет три лицензии, но они не именные. Только танцевальный дуэт – Александра Назарова и Максим Никитин – мог быть спокойным за поездку в Пхенчхан-2018. В ноябре Назарова и Никитин стали шестыми на турнире NHK Trophy в японской Осаке. Это их лучший результат на этапах Гран-при в карьере. А остальные представители нашей страны добывали свои путевки на чемпионате страны. Здесь лучше конкурентов с главной задачей справились одиночники Анна Хныченкова и Ярослав Паниот, которые и выступят в 12-тысячном ледовом зале Кьонхпо. А запасными будут Иван Павлов, Анастасия Гожва, а также танцевальный дуэт Дарья Попова и Владимир Беликов.

Еще одну будущую участницу Олимпийских игр мы не можем не выделить особо. Это лыжница Валентина Шевченко, для которой грядущие олимпийские старты станут уже 6-ми в карьре.

О том, как обстоят дела с подготовкой к Олимпиаде на данный момент, в своем коротком эксклюзивном комментарии для нашей газеты рассказал первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул:

– Спорт прекрасен тем, что результаты состязаний сложно предугадать. Поэтому люди с нетерпением ждут новых соревнований, а особенно Олимпиаду. Надеюсь, что для всех украинских болельщиков Игры в Пхенчхане станут приятным сюрпризом. В то же время мы должны понимать, что Украина – это страна не зимних видов спорта. Все-таки мы больше развиваем летние виды. Большого количества медалей у нас не было никогда, но были выдающиеся достижения. Вспомним хотя бы золотые награды Оксаны Баюл и женской эстафеты в биатлоне, теперь уже серебро Виты Семеренко, а также олимпийские сенсации от Валентины Цербе, Елены Петровой и Лилии Ефремовой. И в Пхенчхане мы надеемся, что снова порадуют наши биатлонистки, а может, «выстрелят» и представители других видов. Ведь Олимпиада по накалу страстей и эмоций не сравнится ни с какими другими стартами, а потому может случиться любая неожиданность.

Мы же постарались сделать все для нормальной подготовки олимпийцев. Проанализировали выступления наших спортсменов и поделили их на три категории. В элитную группу попали 15 биатлонистов, а также фристайлист Александр Абраменко. Они получают гораздо больше денег на подготовку, чем представители двух других групп: ведущей и перспективной. Всего на зимние виды спорта государство выделило 120 миллионов гривен, 60 из них мы направили на биатлон. Считаю это решение логичным, поскольку именно в этом виде спорта украинцы имеют наибольшие успехи. Ну а еще 60 миллионов распределили на другие зимние виды. Как видите, большие деньги идут на поддержку нашей сборной, на заграничные сборы и тому подобное.

Всего же Украину в Корее представят около 40 атлетов в разных видах спорта.

Что же касается призовых за награды, то они существенны. В частности, за золото спортсмен получит от государства 125 тысяч долларов, серебро – 80 тысяч, бронзу – 55 тысяч.

Как вице-президент НОК Украины замечу, что 26 ведущих олимпийцев по зимним видам спорта ежемесячно получают стипендии НОК, а общий объем программы составляет более чем 6 миллионов 300 тысяч гривен. Национальный олимпийский комитет совместно с Министерством молодежи и спорта продолжает заниматься обеспечением наших представителей зимних видов спорта спортивным оборудованием, инвентарем, формой. В 2017 году на решение этих вопросов было предусмотрено более 8 миллионов гривен. Финансовая помощь только зимним федерациям с учетом стипендий составила около 15,6 миллиона гривен. Согласитесь, что в нынешних экономических условиях такая поддержка и помощь являются ощутимыми, что должно принести свои плоды. Так что с нетерпением ждем начала олимпийских стартов…

Автор благодарит истинных поклонников спорта и настоящих меценатов Максима Березкина, Сергея Кузьменко, Юрия Гугленко, Андрея Николаенко, Сергея Максимова, Алексея Олейника, Тиграна Хачатряна, Игоря Волкова и Руслана Згривца за помощь и поддержку в будущей поездке на Олимпийские игры в Пхенчхане.