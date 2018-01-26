НАЗК знайшло порушення в діях директора кропивницького КП «Електротранс»

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) на своєму засіданні вирішило направити до суду два протоколи про адмінпорушення, складених стосовно директора КП «Електротранс» міської ради Кропивницького Олександра Луценка.

Про це йдеться у повідомленні НАЗК, текст якого має «УЦ».

Відповідно до протоколів, директор КП «Електротранс» не повідомив міську раду про наявність у нього реального конфлікту інтересів й уклав з очолюваним ним підприємством договір оренди свого транспортного засобу.

У НАЗК також зазначили, що «практика оренди власного майна керівниками державних та комунальних підприємств є поширеною».

Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.