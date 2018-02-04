На «Інтері» сьогодні стартує «Орел і Решка. Перезавантаження»

4 лютого об 11:00 на телеканалі «Інтер» стартує новий сезон проекту «Орел і решка. Перезавантаження».

Ведучі Антон Птушкін і Настя Івлеєва продовжать «перезавантаження» найцікавіших куточків нашої планети, в яких вже побувала команда популярного тревел-шоу.

Позаду у команди «Орел і решка. Перезавантаження» – 40 міст, 99 перельотів, 344 години або 224 000 км в повітрі! А попереду – ще 40 нових цікавих місць, нові пригоди і нові емоції!

У першому випуску «Орел і решка. Перезавантаження-2» ведучі проекту вирушать в Ушуайю – справжній край світу. Саме тут закінчується найдовша дорога в світі – Панамериканське шосе довжиною 48 000 км! Далі від Ушуайі – тільки Антарктида.

Страшний холод і сильний вітер стали не єдиними серйозними випробуваннями в цьому місті. Туристу з 100 доларами не вистачило грошей на хостел, і він вирішив влаштувати собі ночівлю в Національному парку прямо в наметі. А власник «золотої» карти добровільно відправився в піший похід – його чекає 6 кілометрів незабутніх пригод.

Що побачили Антон Птушкін і Настя Івлеєва на краю світу? Дивіться в першому випуску «Орел і решка. Перезавантаження-2» – 4 лютого о 11:00 на телеканалі «Інтер».