Мерія Кропивницького кличе на килим власників точок прийому металобрухту

У міській раді обласного центру хочуть зібрати нараду з власниками точок прийому брухту чорних та кольорових металів.

Про це заявив начальник ГУ ЖКГ міськради Віктор Кухаренко сьогодні, 5 лютого, передає кореспондент «УЦ».

За словами посадовця, у Кропивницькому – дуже часті випадки, коли власники точок прийому металобрухту приймають брухт, точно знаючи, що він – крадений.

На думку Кухаренка, цьому слід покласти край.

Нагадаємо, жителя Кропивницького з десятьма судимостями за різні злочини посадили на чотири роки й шість місяців за розкрадання ліфтів у обласному центрі. На рахунку засудженого – два десятки крадіжок з ліфтів, здебільшого гальмівних котушок, які він здавав як брухт.