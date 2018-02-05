У Кропивницькому активізують стерилізацію бродячих собак

КП «Універсал – 2005» має активізувати роботу зі стерилізації бродячих собак у Кропивницькому.

Відповідне доручення підприємству дав заступник міського голови обласного центру Олександр Мосін на апаратній нараді сьогодні, 5 лютого, передає кореспондент «УЦ».

За словами посадовця, ловити собак та відправляти їх на стерилізацію тимчасово припинили через погодні умови.

Нині ж цю роботу, наголосив заступник мера, треба активізувати.