«Інтер» щодня розповідатиме все найцікавіше про зимову Олімпіаду

9 лютого в південнокорейському місті Пхенчхан відкриваються Зимові Олімпійські ігри-2018, які триватимуть до 25 лютого.

Все найцікавіше про головну спортивну подію планети розповідатимуть журналісти програми «Ранок з Інтером» у рубриці «Олімпійський ранок».

На Олімпіаду в Пхенчхан на весь період Ігор поїхали знімальні групи лише двох українських телеканалів. Одна з них – команда програми «Ранок з Інтером». Телеглядачі «Інтера» зможуть відчути себе в епіцентрі найбільших міжнародних змагань із зимових видів спорту завдяки захоплюючим репортажам і ексклюзивним інтерв’ю журналістів.

«Для нас Олімпійські ігри – одна з найважливіших подій року, тому висвітлювати її будемо максимально широко, – коментує спеціальний кореспондент програми «Ранок з Інтером» Андрій Чернишков. – Щодня в ранковому ефірі «Інтера» – ексклюзивні матеріали про те, що цікавого відбувається на зимовій Олімпіаді. І, звичайно, ми стежитимемо за успіхами української збірної, особливо – за командою з біатлону. У цьому виді спорту у нас найбільше шансів отримати медалі».

20 днів знімальна група програми «Ранок з Інтером» проведе в Південній Кореї, щоб розповісти телеглядачам про те, що відбувається на змаганнях, і показати олімпійські «залаштунки» – те, чого не «бачать» камери на стадіонах.

«Ми оселилися неподалік арени, де відбудеться церемонія відкриття, в десяти хвилинах їзди від біатлонного стадіону і поруч з олімпійським селом, де проживають спортсмени, – каже Андрій Чернишков. – У цих місцях вирує олімпійське життя. Але розповідати плануємо не тільки про спортивні результати, а й про все, що відбувається навколо Ігор. Наприклад, познайомимо глядачів «Інтера» з Південною Кореєю, адже це дуже незвичайна країна. Олімпіада проходить в одному місті – Пхенчхані. А ми відвідаємо інші великі міста – Сеул, Пусан, Інчхон, Тегу. Ми хочемо побувати на змаганнях з усіх 15-ти зимових видів спорту. Показати їх особливості, емоції вболівальників, адже в кожному спорті – своя унікальна група підтримки. Обіцяємо: буде цікаво!»

Не пропустіть «Олімпійський ранок» на «Інтері»! Ексклюзивні сюжети про Зимові Олімпійські ігри – щодня у будні в програмі «Ранок з Інтером».