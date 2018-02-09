Кіровоградська облрада звернеться до керівництва держави з приводу підвищення військових пенсій

О 12:00 12 лютого у сесійній залі обласної ради відбудеться пленарне засідання сімнадцятої сесії Кіровоградської обласної ради сьомого скликання.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі облради.

Питання нібито вичерпане, але постають нові. Наприклад, кому і навіщо потрібно, аби невдоволені люди «випускали пар» саме на адресу уряду та обласних адміністрацій, якщо проблема не на боці першого, а другі до її вирішення взагалі ніякого стосунку не мають?