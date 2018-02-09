Кіровоградська облрада звернеться до керівництва держави з приводу підвищення військових пенсій

О 12:00 12 лютого у сесійній залі обласної ради відбудеться пленарне засідання сімнадцятої сесії Кіровоградської обласної ради сьомого скликання.
Про це «УЦ» повідомили у прес-службі облради.
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Питання нібито вичерпане, але постають нові. Наприклад, кому і навіщо потрібно, аби невдоволені люди «випускали пар» саме на адресу уряду та обласних адміністрацій, якщо проблема не на боці першого, а другі до її вирішення взагалі ніякого стосунку не мають?
На розгляд сесії обласної ради вноситься питання «Про звернення депутатів Кіровоградської обласної ради до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України щодо стану перерахунку пенсій ветеранам – колишнім працівникам силових структур».