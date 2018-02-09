На Кіровоградщині бізнесмен ухилявся від сплати податків – не доплатив мільйон

За процесуального керівництва прокуратури області завершилося слідство у справі щодо ухилення від сплати податків з боку посадової особи одного з підприємств області.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі прокуратури області.

Досудове розслідування встановило, що фігурант справи за допомогою оформлення безтоварних операцій з фіктивними підприємствами ухилився від сплати понад мільйона гривень податків. Збитки, завдані вказаним кримінальним правопорушенням, відшкодовано державі в повному обсязі.

Обвинувальний акт відносно особи за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів) направили до суду.

У 2018 році вже завершено досудове розслідування та скеровано до суду три кримінальні провадження, у тому числі щодо здійснення фіктивного підприємництва з метою прикриття протиправної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків.