На Кіровоградщині звинувачуваний у вбивствах поскаржився до Європейського суду

В Олександрійському суді триває процес проти Володимира Никитюка, якого підозрюють у двох вбивствах і замаху на вбивство.

Володимира Никитюка звинувачують у вбивстві 21-річної Дарини Озарко (6 червня 2016 року), грабежі дівчат з замахом на вбивство (26 липня) і вбивстві 13-річного Станіслава Бойка (початок серпня 2016-го, точна дата не встановлена). Ще два злочини того періоду залишаються нерозкритими: пропажа 15-річної Софії Буц (1 травня), яку потім знайшли мертвою, і пропажа 12-річного Іллі Макарова (22 травня), якого не виявили досі ні живим, ні мертвим. За клопотанням обвинуваченого справа слухається судом присяжних.

Чергове засідання відбулося 8 лютого, повідомляє «Моя Олександрія».

На початку засідання обвинувачений передав суду отриману на своє звернення відповідь з Європейського суду, в якому ЄСПЛ просить дослати матеріали, що стосуються скарг і експертиз підсудного на знущання під час слідства в Олександрії й незаконне утримання з 10 по 23 серпня 2016 року в Олександрійському міськвідділі на другому поверсі.

Крім цього, Никитюк продовжує скаржитися на знущання в кропивницькому СІЗО. Так, за його словами, 31 січня 2018 року його знову побили. Наглядачі нібито витягли його в коридор, били ногами, силою обстригли, одягли смугастий одяг і посадили в погреб до 5 лютого.

Никитюк попросив суд перевести його до київського СІЗО, а процес продовжувати в режимі відеоконференції.

Суд взяв лист з ЄСПЛ на розгляд. У переведенні до столичного СІЗО Никитюку відмовили.

Крім цього, йому продовжили утримання під вартою на 60 днів.

Наступне засідання призначили на 13:00 20 лютого.