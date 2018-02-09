Прес-служба третього полку спецпризначення просить допомоги

У третьому полку спеціального призначення в Кропивницькому з першого лютого офіційно працює прес-служба.
Про це повідомляє сайт полку.
Новоствореній прес-службі для якісної повсякденної роботи необхідна техніка, йдеться у повідомленні: «Зокрема, нам потрібні:
У ПЕРШУ ЧЕРГУ:
– ноутбук з процесором Core i7, відеокартою 2 ГБ, оперативною пам’яттю на 16 ГБ;
– фотоапарат дзеркальний Canon (типу від EOS 80D) або SONY (типу: Alpha a6300/a6500).
Також – аксесуари до фотоапарату: об’єктиви, фотоспалах, накамерне світло, мікрофон бездротовий, штатив, монопод, додатковий акумулятор.
У ДРУГУ ЧЕРГУ:
– стаціонарний комп’ютер з процесором Core i7, відеокартою 2 ГБ, оперативною пам’яттю на 16 ГБ та монітором не менше 21 дюйма;
– кольоровий МФУ;
– накопичувач на 1 ТБ – 2 шт.
ЗА МОЖЛИВІСТЮ:
– камера GoPro (або інші аналоги) – 2 шт.;
– квадрокоптер з можливістю знімати відео в Full HD-якості».
Все отримане майно поставлять на баланс військової частини.