Прес-служба третього полку спецпризначення просить допомоги

У третьому полку спеціального призначення в Кропивницькому з першого лютого офіційно працює прес-служба.

Про це повідомляє сайт полку.

Новоствореній прес-службі для якісної повсякденної роботи необхідна техніка, йдеться у повідомленні: «Зокрема, нам потрібні:

У ПЕРШУ ЧЕРГУ:

– ноутбук з процесором Core i7, відеокартою 2 ГБ, оперативною пам’яттю на 16 ГБ;

– фотоапарат дзеркальний Canon (типу від EOS 80D) або SONY (типу: Alpha a6300/a6500).

Також – аксесуари до фотоапарату: об’єктиви, фотоспалах, накамерне світло, мікрофон бездротовий, штатив, монопод, додатковий акумулятор.

У ДРУГУ ЧЕРГУ:

– стаціонарний комп’ютер з процесором Core i7, відеокартою 2 ГБ, оперативною пам’яттю на 16 ГБ та монітором не менше 21 дюйма;

– кольоровий МФУ;

– накопичувач на 1 ТБ – 2 шт.

ЗА МОЖЛИВІСТЮ:

– камера GoPro (або інші аналоги) – 2 шт.;

– квадрокоптер з можливістю знімати відео в Full HD-якості».

Все отримане майно поставлять на баланс військової частини.