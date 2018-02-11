Стали відомі причини вибуху газу в житловому будинку в Кропивницькому (ВІДЕО)

За попередніми даними, вибух газу в житловому будинку на вулиці Миру в Кропивницькому стався через необачність мешканця квартири.

Про це повідомляє канал «Кіровоград».

Чоловік приготував вечерю й забув вимкнути газ. Близько четвертої ранку він прокинувся й хотів запалити цигарку. Через це і стався вибух газу, який накопичився у приміщенні.

«Я прокинувся вранці, взяв сигарету й пішов на кухню покурити. Ну, і вибухнуло», – розповів чоловік журналістам. Він отримав опіки близько восьми відсотків тіла й нині знаходиться в лікарні, де йому доведеться провести щонайменше два тижні.

Детальніше – у сюжеті каналу «Кіровоград».

Вибух У Кропивницькому у будинку на Новомикоаївці у квартирі вибухнув газ. Сталося це близько 4-ої ранку. Вибуховою хвилею розтрощило вікна, зруйнувало внутрішню стіну та пошкодило дах. В момент вибуху у будинку перебувало восьмеро мешканців. Постраждав один чоловік, який знаходився в епіцентрі вибуху. Його з опіками доправили до обласної лікарні. Детальніше про причини вибуху розкаже Микола Мумига. Опубліковано Канал "Кіровоград" 10 лютого 2018 р.

Нагадаємо, о 4:32 10 лютого до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир одноповерхового житлового будинку на вулиці Миру в Кропивницькому стався вибух газу.