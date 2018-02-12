Хто на що здатен: на Кіровоградщині впіймали серійного крадія велосипедів (ФОТО)

До Добровеличківського відділення поліції надходили заяви жителів одного з населених пунктів району про крадіжки велосипедів та іншого майна.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Поліцейські у ході проведення оперативно-розшукових заходів встановили особу крадія. Ним виявився 19-річний односелець потерпілих.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання громадянина поліцейські вилучили речові докази – кілька велосипедів та металеві ворота.

Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.ч. 2, 3 ст. 185 (крадіжка) та ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.