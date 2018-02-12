Кіровоградська облрада ухвалила звернення до керівництва держави про підвищення «військових» пенсій

Кіровоградська обласна рада просить керівництво держави перерахувати пенсії людям, які служили в силових органах.

Відповідне звернення ухвалили депутати облради на засіданні позачергової сесії сьогодні, 12 лютого, передає кореспондент «УЦ».

«Думаю, у нас відбудеться конструктивна розмова, й ми приймемо потрібне рішення», – заявив перед відкриттям сесії голова облради Олександр Чорноіваненко.

Після виступів представників громадськості та влади депутати підтримали звернення, у якому просять прискорити процес перерахунку пенсій колишнім працівникам силових структур. «За» проголосували 47 обранців, один не взяв участь у голосуванні.

Нагадаємо, голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко повідомив, що уряд планує перерахувати «військові» пенсії з першого січня 2018 року.