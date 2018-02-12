Кузьменко закликав політиків не піаритися на створенні ОТГ

Голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко закликав керівників районів та очільників об’єднаних територіальних громад (ОТГ) спільно реалізовувати соціально важливі проекти.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ОДА.

«Мені імпонує бажання керівників об’єднаних територіальних громад і керівників райдержадміністрацій співпрацювати. Новоукраїнський район – гарний приклад, коли є тісна співпраця, у результаті якої ми маємо реалізацію важливих для людей проектів», – зазначив Сергій Кузьменко на початку щопонеділкової апаратної наради 12 лютого, коментуючи свою робочу поїздку до цього району.

Він наголосив, що в Новоукраїнці капітально відремонтували та обладнали всім необхідним міську амбулаторію загальної практики – сімейної медицини – за рахунок співфінансування з районного бюджету й бюджету ОТГ та за кошти місцевих аграріїв. Амбулаторія – не велика, проте має дуже вигідне розташування, що дає можливість обслуговувати пацієнтів не лише мікрорайону міста, а й найближчих сіл. Від початку року за медичною допомогою до закладу вже звернулися близько 500 людей. «Будівництво амбулаторій, ФАПів – це державна програма, ініціатива Президента України. Ми маємо розбудувати первинну систему надання медичної допомоги населенню. Мова йде про системну реформу, а це не лише 24 нових амбулаторій, які ми побудуємо цього року. Нам потрібно знайти можливості в місцевих бюджетах на ремонти ФАПів та амбулаторій у містах і селах. І тут було б корисно використати досвід Новоукраїнського району», – сказав голова облдержадміністрації.

Він також зауважив, що під час співбесід з керівниками територій за результатами роботи в минулому році обговорить і завдання на 2018 рік, зокрема щодо реалізації проектів з розбудови первинної ланки медицини.

Сергій Кузьменко наголосив, що на соціально-важливі проекти цього року значні кошти виділятимуться і з Державного бюджету. На урядовій нараді, яка відбулася минулого тижня, йшлося про те, що в 2018 році держава виділяє п’ять мільярдів гривень на медичну реформу, 136 мільйонів з яких надійде на Кіровоградщину. З ДФРР буде спрямовано майже шість мільярдів гривень, з яких область отримає 108 мільйонів (фінансуватимуть завершення минулорічних проектів, а також будівництво і реконструкцію дитсадків, ремонти доріг, будівництво водопроводів, упорядкування пожежних частин ОТГ). Окрім цього, будуть кошти на будівництво мультифункціональних спортивних майданчиків. Спрямовуватимуться кошти з Держбюджету і на придбання шкільних автобусів для опорних навчальних закладів Кіровоградщини.

Голова облдержадміністрації заявив, що процес створення об’єднаних територіальних громад набирає темпів. Уряд запропонував додатковий стимул для цього – можливість розпоряджатися землею за межами населених пунктів. Однак, за словами Сергія Кузьменка, потрібно у процесі об’єднання дотримувати вимог. «Не треба плутати створення ОТГ за Перспективним планом із укрупненням населених пунктів, коли два села об’єднуються, не маючи при цьому перспектив подальшого розвитку. Об’єднані територіальні громади мають бути самодостатніми і відповідати критеріям, передбаченим Кабінетом Міністрів України», – сказав Сергій Кузьменко та зазначив, що облдержадміністрація і райдержадміністрації і надалі сприятимуть процесу об’єднання. Принагідно він звернувся до місцевих політиків з проханням не робити на адміністративно-територіальній реформі політичного піару.