Мер Кропивницького вимагає перекладати зовнішню рекламу в місті українською

15:33
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Міський голова Кропивницького Андрій Райкович порушив питання вигляду зовнішньої реклами в обласному центрі під час апаратної наради сьогодні, 12 лютого.

Про це повідомляє прес-служба мерії.

Мер переконаний, що у Кропивницькому досі відсутня дієва, обґрунтована програма чи муніципальне положення, яке б регулювало, якою має бути реклама.

«Чіпляють хто на що спроможний! Де стиль? Де смак? Де, зрештою, муніципальна рекламна політика? – сказав Андрій Райкович. – Місто наше “низькоросле”, хмарочосів немає, що ж ми ліпимо плями на всю стіну? Треба працювати, щоб гості міста, чи туристи, чи самі жителі сказали, що у нас рекламні щити, вивіски на магазинах, кафе, ресторанах не заважають архітектурі, особливо в центрі, в історичній частині. Ми закрили справжнє обличчя міста кілометрами недолугого рекламного мотлоху. Де театральні тумби?! Скільки по всьому центру стоятимуть, а часто лежатимуть від вітру оті “фанерно-паперові інваліди”?!»

Райкович порадив вивчити київську програму і перебирати столичний досвід.

Турбує міського голову і те, що в Кропивницькому часто рекламу та назви магазинів пишуть не державною мовою.

«Ви в європейських містах бачили, щоб реклама, всі зовнішні назви були не державною мовою чи не мовою бренду або мережі: готелів, чи ресторанів, чи бутиків, чи маркетів? – спитав мер. – Чому у нас “Грузинська випічка” пишеться російською?! Ми не знаємо, як перекласти “Восточные сладости”? До мене люди на прийом приходять і з такими питаннями! Досить перетворювати місто, особливо центр, магістральні вулиці, громадські міста на хуторянські лавки. Кропивницький – гарне, ошатне місто, і міська влада зобов’язана зробити максимум, щоб відкрити його архітектуру, продемонструвати рівень культури, естетичного смаку. Образ неспішної провінції теж може бути елегантним і вишуканим. Якщо вкласти душу, розум і бажання».

  • iosif

    Ой, кто бы говорил. Зайдешь в мэрские магазины и там сплошной “сепаратизм” колбаса Московская, сыр Российский, пельмени Кировоградские или вообще (даже руки трясутся писать) РУССКИЕ.
    Как по мне надо начинать с бигбордов. Я имею основания утверждать что если не 90% (если строго) то более 50% (если либерально) бигбордов нарушают правила безопасности автодвижения. По моему безопасность поважнее будет, а потом ( или параллельно) можно и языковые изменения делать. Мне лично на каком языке вывеска индифферентно.

    • Миша Кочержинский

      То вони в вас не від того трясуться, ваші руки. Ще й зубами, мабуть, скрегочите?

      • iosif

        Тут вспоминаются сова Протопопа Аввакума

        И я сопротив того: «Чюдно! Давеча был блядин сын, а топерва — батюшко!

        В нонешней реалиях это звучит так:«Чюдно! Давеча был инструктором райкома, а топерва — декомунизатор!

  • Олег Шрамко

    “Грузинська випічка” вовремя прогневала мера. прямо синхронно с высылкой Саакашвили.