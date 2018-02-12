Мер Кропивницького вимагає перекладати зовнішню рекламу в місті українською

Міський голова Кропивницького Андрій Райкович порушив питання вигляду зовнішньої реклами в обласному центрі під час апаратної наради сьогодні, 12 лютого.

Про це повідомляє прес-служба мерії.

Мер переконаний, що у Кропивницькому досі відсутня дієва, обґрунтована програма чи муніципальне положення, яке б регулювало, якою має бути реклама.

«Чіпляють хто на що спроможний! Де стиль? Де смак? Де, зрештою, муніципальна рекламна політика? – сказав Андрій Райкович. – Місто наше “низькоросле”, хмарочосів немає, що ж ми ліпимо плями на всю стіну? Треба працювати, щоб гості міста, чи туристи, чи самі жителі сказали, що у нас рекламні щити, вивіски на магазинах, кафе, ресторанах не заважають архітектурі, особливо в центрі, в історичній частині. Ми закрили справжнє обличчя міста кілометрами недолугого рекламного мотлоху. Де театральні тумби?! Скільки по всьому центру стоятимуть, а часто лежатимуть від вітру оті “фанерно-паперові інваліди”?!»

Райкович порадив вивчити київську програму і перебирати столичний досвід.

Турбує міського голову і те, що в Кропивницькому часто рекламу та назви магазинів пишуть не державною мовою.

«Ви в європейських містах бачили, щоб реклама, всі зовнішні назви були не державною мовою чи не мовою бренду або мережі: готелів, чи ресторанів, чи бутиків, чи маркетів? – спитав мер. – Чому у нас “Грузинська випічка” пишеться російською?! Ми не знаємо, як перекласти “Восточные сладости”? До мене люди на прийом приходять і з такими питаннями! Досить перетворювати місто, особливо центр, магістральні вулиці, громадські міста на хуторянські лавки. Кропивницький – гарне, ошатне місто, і міська влада зобов’язана зробити максимум, щоб відкрити його архітектуру, продемонструвати рівень культури, естетичного смаку. Образ неспішної провінції теж може бути елегантним і вишуканим. Якщо вкласти душу, розум і бажання».