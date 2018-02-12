У Кропивницькому перейменували «льотку»

Кіровоградську льотну академію перейменували.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби академії, текст якого має «УЦ».

«Відповідно до рішення вченої ради НАУ від 7.11.16 року, введеного в дію наказом ректора НАУ від 15.11.16 року, враховуючи наказ НАУ від 22.11.17 року та на підставі наказу МОН України від 4.01.18 року з 8 лютого 2018 року академія отримала нову назву – Льотна академія Національного авіаційного університету», – йдеться у повідомленні.

Академія готує фахівців за 10 спеціальностями та спеціалізаціями. На всіх факультетах ЛА НАУ навчаються представники понад 30 зарубіжних держав.