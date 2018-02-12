У Кропивницькому запустили два ліфти, що не працювали 24 роки (ФОТО)

Два ліфти в будинку №23, корпус 1, на проспекті Університетському в Кропивницькому запрацювали після 24-річного простою.

Про це повідомляє прес-служба мерії.

Ініціатором поновлення ліфтового господарства обласного центру виступив секретар міської ради Андрій Табалов, який за чисельними зверненнями містян підготував відповідне депутатське звернення. Він і завітав на 101-мікрорайон разом з місцевим депутатом Михайлом Бєжаном, начальником ЖЕО №1 Людмилою Запорожець та заступником начальника головного управління ЖКГ Тетяною Савченко, щоб протестувати роботу нових підйомників.

У будинку залишилося відновити роботу ще одного ліфта у третьому під’їзді. Своєї черги чекають і мешканці другого корпусу багатоповерхівки – у них не працюють всі три ліфти.