Жителька Кіровоградщини «замовила» знайомим свого чоловіка (ФОТО)

До відділу поліції надійшло повідомлення від жителя одного з сіл Маловисківського району про те, що він виявив тіло свого родича в його домоволодінні.

Про це «УЦ» сповістили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

«На місце події прибула слідчо-оперативна група, – розповів начальник Маловисківського відділу поліції Дмитро Бриндзюк. – Попередньо поліцейські встановили, що трагедія сталася через те, що 29-річна дружина потерпілого вирішила відплатити йому за образи.

Разом із трьома знайомими вона приїхала до чоловіка. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, жінка та один із її друзів почали бити господаря, у тому числі використовуючи в якості підручного засобу стілець.

У цей час двоє інших зловмисників за транспортний засіб, на якому приїхали, зачепили автомобіль потерпілого і відтягли його на околицю населеного пункту. Після скоєного компанія вирушила далі вживати алкогольні напої.

Нині зловмисникам вже повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Стосовно них обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту».

Розслідування у рамках кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, триває. Санкціями статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти та 12 років відповідно.