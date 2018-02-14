Міськвиконком Кропивницького погодив програму розвитку пасажирського транспорту

Виконавчий комітет міськради Кропивницького погодив програму розвитку пасажирського транспорту в місті на 2018 – 2019 роки.

Про це повідомляє прес-служба мерії.

Програма передбачає впровадження диспетчеризації управління та моніторингу міського пасажирського транспорту за допомогою GPS, придбання та встановлення технічних засобів диспетчеризації на транспортних засобах за рахунок інвестицій підприємств-перевізників.

З міського бюджету планується виділити 33,456 мільйона гривень на забезпечення пільг у комунальних автобусах і 30,960 мільйона – на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом.

З’явиться у Кропивницькому 2018 року і новий пасажирський транспорт: мерія придбає десять автобусів середньої місткості, які обслуговуватимуть жителів Катранівки, Озерної Балки, Нової Балашівки, селища Гірничого. Тендерні процедури вже розпочалися, стартова ціна складає 30 мільйонів гривень.

Одночасно з реконструкцією дорожньої мережі однієї з найжвавіших транспортних магістралей обласного центру – вулиці Короленка – буде здійснюватися заміна старих бетонних електроопор на нові металеві. Вартість таких робіт становить 15 мільйонів гривень. Ще 282,5 мільйона гривень управління розвитку транспорту та зв’язку планує залучити у співпраці з Європейським Банком Реконструкції та Розвитку для будівництва та модернізації тролейбусної контактної мережі і придбання електротранспорту.

Програму розвитку пасажирського транспорту тепер мають затвердити депутати міськради Кропивницького на сесійному засіданні.