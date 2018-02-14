У Кропивницькому хочуть заборонити «Вуличне радіо», співвласниця каже, що працює законно

Кропивничанин Ігор Філіпенко вимагає від міської ради Кропивницького заборонити «Вуличне радіо».

Він розмістив електронну петицію, передає кореспондент «УЦ».

У листопаді 2017 року міськвиконком обласного центру погодив підприємству ТОВ «Голос Кропивницького» розміщення аудіоретрансляторів на опорах тролейбусної контактної мережі та опорах зовнішнього освітлення в обласному центрі у рамках проекту «Вуличне радіо» терміном на 25 років. Передбачено 26 місць – всі біля зупинок громадського транспорту.

Одразу ж після ухвалення рішення «УЦ» поцікавилася, яким чином міськрада доноситиме свою інформацію. В управліннях охорони здоров’я та з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення до ініціативи поставилися схвально. «Це актуально для нас, адже системи сповіщення фактично немає: люди масово відмовляються від дротового радіо, яке раніше було в кожному помешканні, та стаціонарних телефонів, – заявив тоді, зокрема, головний «надзвичайник» міськради Сергій Коваленко. – От, наприклад, у липні сталася аварія у Світловодську, внаслідок якої Кропивницький і ще кілька міст лишилися без води (падіння електроопори. – Ред.), а ми не змогли оперативно донести інформацію. Інтернет є не у всіх. А так ми зможемо повідомляти важливу інформацію, причому люди її будуть чути з перших вуст, а не перекручену».

Сьогодні, 14 лютого, на сайті електронних петицій з’явилася вимога заборонити «Вуличне радіо». «Музика та постійна реклама, що звучать на зупинках громадського транспорту, негативно впливають на психологічний стан містян. Багато людей скаржаться та висловлюють своє негативне ставлення до такого “ноу-хау”», – стверджує її автор Ігор Філіпенко.

«Ми пройшли всі необхідні експертизи, – зазначила у коментарі «УЦ» співвласниця «Вуличного радіо» Анна Бродська. – Наприклад, експертиза санепідемстанції показала, що рівень шуму наших гучномовців навіть нижчий від норми».

Вона також вважає, що радіо приносить жителям і гостям міста користь. «Ми транслюємо не лише рекламу, а й важливу інформацію, – сказала Анна Бродська. – Ми попереджали про сильні снігопади та ожеледицю, співпрацюємо з міською радою і комунальними службами. Попереджаємо про відключення води та її хлорування. Не всі ж користуються Інтернетом, і не завжди до нього є доступ».

Петиція має набрати 450 голосів для розгляду міською радою. До кінця збору підписів станом на сьогодні, 14 лютого, лишилося 45 днів.