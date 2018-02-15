Найбільша в світі молодіжна організація набирає команду в Кропивницькому

Міжнародна молодіжна організація AIESEC запрошує до себе у команду кропивничан.

Про це «УЦ» повідомили в організації.

AIESEC надає учасникам Global Leader (програма розвитку лідерства серед молоді, шляхом реалізації соціальних проектів) можливості реалізувати себе, набути професійного досвіду в різних сферах діяльності, поліпшити англійську тощо.

Реєстрація за посиланням: http://aiesec.ua/youth/join-aiesec/

AIESEC (колишня абревіатура з фр. Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales) – міжнародна неполітична, неприбуткова молодіжна освітня організація, що надає можливість молоді віднайти та розвинути свій потенціал для здійснення позитивного впливу на суспільство.