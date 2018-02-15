Сурогатна мати може заробити в Кропивницькому до 13 тисяч євро за дитину

У Кропивницькому гонорар за сурогатне материнство обчислюється в євро: 6 тисяч виплачується на шостому місяці вагітності, ще 3,6 тисячі – після народження малюка.

Про це йдеться у статті тижневика «УЦ».

Крім того, за рахунок генетичних батьків клініка платить щомісячний гонорар за виношування – 200 євро плюс ще стільки ж на якісне і різноманітне харчування для сурогатної мами.

Якщо народжується двійня (а при процедурі ЕКО, без якої неможливе сурогатне материнство як таке, це трапляється досить часто), до цих грошей доплачуються ще 3 тисячі євро. Разом сурогатна мама отримує 12,4 тисячі євро за те, що виносить одну дитину, і 15,4 тисячі – за двійню. Нинішній курс євро до гривні – 1 до 34,8. Виходить трохи менше 540 тисяч гривень (за одного малюка).

При необхідності додатково оплачується няня для рідних дітей «сурмами» та оренда квартири в місті, де будуть прийматися пологи.