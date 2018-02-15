Твердотопливные котлы Stropuva: энергонезависимые, надежные, эффективные

Хотите, чтобы ваша система отопления не зависела от электросети? Ищете котел, который позволит обогреть дом или производственное помещение дешево, быстро и качественно? Интернет-магазин отопительной техники Boiler Shop предлагает простой доступный выход.

Как обеспечить себя теплом

Литовские твердотопливные котлы Stropuva выпускаются уже более 16 лет, их хорошо знают и выбирают жители Украины, Европы, Канады и Южной Кореи. Простота в обслуживании, большой срок работы на одной закладке, адекватная стоимость и независимость от электричества сделали эти отопительные устройства выбором разумных хозяев, привыкших экономить не в ущерб комфорту и качеству.

Отопительные агрегаты Стропува базируются на принципе «верхнего» горения. Котел состоит из двух цилиндров, из которых один помещен внутри другого. Топливо сгорает во внутреннем котле, пламя постепенно опускается вниз. Благодаря этому котел долго работает на одной загрузке и показывает высокий КПД даже когда греет на 15% от заданной мощности. Поскольку очаг горения постоянно перемещается, отсутствует стабильная точечная тепловая нагрузка на теплообменник. Инженерам удалось уменьшить толщину стенок котла, не потеряв в безопасности, и увеличить срок годности оборудования.

Чем хороши котлы Stropuva

Почему стоит купить котел верхнего горения Stropuva:

минимальное потребление топлива при КПД 92%;

компактность, небольшой вес;

рабочий диапазон +40-95°C;

возможность работать при окружающей температуре от -55 до +120 °C;

стальной теплообменник с большим сроком работы;

принудительная вентиляция для усиленной тяги в топке;

система безопасности (датчики и антивзрывные клапаны), моментально

оповещающая при нарушениях в работе котла;

комплектация вспомогательными приспособлениями;

гарантия 5 лет;

невысокая цена.

Все агрегаты Стропува способны гибко регулировать и строго поддерживать требуемую температуру теплоносителя в авторежиме.

Какие бывают котлы Stropuva

Котлы литовского бренда предназначены для промпредприятий и загородных коттеджей. Модельный ряд отопительной котловой техники Стропува включает:

Базовую недорогую серию «S». Это котлы мощностью 7-40 кВт, которые работают на закладке до 30 часов, «потребляют» дрова и отходы деревообработки, обогревают помещение до 400 кв.м.

2. Универсальную серию «U». На дровах устройство работает до 30 часов, на брикетах из торфа или опилок 48, на угле – до 60. Мощность – 10, 20, 40 кВт.

3. Продвинутые модели «S-Ideal» отличаются управляющим процессором, термодатчиками на цифре, встроенным насосом. Мощность – 10, 20, 40 кВт.

4. Упрощенные «умные» котлы «S-P» и «S-U-P» управляются процессором, но лишены ряда технических новшеств. Отапливают до 400 кв.м. площади.

Покупая ТТ-котлы Стропува в магазине Бойлер Шоп, вы можете воспользоваться акциями и скидками, выгодным кредитом с компенсацией до 35% стоимости котла, консультацией специалистов, а также вызвать бригаду на дом дл монтажа отопительной системы.