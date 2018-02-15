У Кропивницькому двоє підлітків відібрали у дорослого велосипед і можуть сісти на 10 років

Двоє товаришів 16 та 17 років побили 42-річного жителя обласного центру та відібрали у нього транспортний засіб, спричинивши потерпілому збитків на одну тисячу гривень.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Пригода сталася ввечері. Двоє неповнолітніх після прогулянки поверталися додому. Перед містком товариші побачили чоловіка, який їхав на велосипеді.

Один із юнаків кілька разів ударив дорослого, від чого останній втратив рівновагу і впав. Потім нападники забрали велосипед.

«Провівши низку оперативно-розшукових заходів, працівники поліції встановили особи зловмисників. Неповнолітніх запросили до відділу поліції для дачі показів. Наразі вирішується питання про оголошення їм підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2. ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій), – повідомив т. в. о. начальника Кропивницького відділу поліції Дмитро Кравченко. – У даний час речовий доказ кримінального правопорушення – велосипед – вилучено. Як з’ясувалося, його хлопці продали за 300 гривень, а кошти поділили між собою».

Згідно з санкцією статті, за вчинене правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до від семи до десяти років.