У Кропивницькому виливали нечистоти просто біля цвинтаря (ФОТО)

Міська спецінспекція Кропивницького впіймала чоловіка, який зливав нечистоти з асенізаторського автомобіля поблизу Далекосхідного кладовища.

Про це у Facebook повідомив керівник спецінспекції Андрій Максюта, передає кореспондент «УЦ».

«Оцей спійманий спецінспекцією на гарячому громадянин зливає лайно і нечистоти на комунальній землі міста. В районі Далекосхідного цвинтаря, – йдеться у дописі. – А повинен зливати на офіційній каналізаційній станції по вул. Кропивницького, де злити таку бочку нечистот (її об’єм 3,6 куба) коштує 26 гривень 64 копійки!»

«Не хочу лізти в їхню математику, але мінімальна ціна за викачування однієї невеликої зливової ями у приватному секторі складає 200 грн. Це мінімально, маленька яма! – додав Максюта. – В одну бочку вони можуть 2 – 3 ями викачувати. В залежності від розміру бочки. Плюс додатково за кожен рукав вони беруть по 50 грн. А заплатити за злив на ГНС 7 грн. 40 коп. за куб – у таких, як на фото, асенізаторів немає просто бажання».