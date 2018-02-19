В Олександрії двоє юнаків убили 45-річного чоловіка – просто так (ФОТО)

Працівники поліції за гарячими слідами затримали зловмисників, які вбили жителя Олександрії.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

За попередніми даними, двоє юнаків, 18 та 17 років, із корисливих мотивів позбавили життя власника будинку.

До Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення про виявлення з тілесними ушкодженнями без ознак життя 45-річного містянина. Правоохоронці негайно виїхали за вказаною адресою.

«У результаті проведення слідчо-розшукових заходів працівники поліції встановили осіб, причетних до скоєння злочину. Під час поквартирного обходу правоохоронці виявили на одязі в одного з місцевих жителів сліди, схожі на кров. У подальшому юнак виказав і свого спільника, – розповів т.в.о. начальника Олександрійського відділу поліції Володимир Горяний. – Зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Поліцейські встановили, що після вживання алкогольних напоїв двоє хлопців проходили повз будинок та з хуліганських мотивів почали бити у ньому вікна. Після чого зайшли в помешкання, де побачили власника. Непрохані гості нанесли чоловіку удари руками та ногами, а потім по черзі завдали йому ножових поранень, які виявилися для потерпілого несумісними з життям. Побачивши, що власник будинку не подає ознак життя, зловмисники розібрали піч та заволоділи металевими колісниками.

Ці речові докази поліцейські виявили у господарській будівлі за місцем проживання родичів одного зі зловмисників.

Розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за п. 6, п. 12 ч. 2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, триває. За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої статті.

Нагадаємо, поліція протягом доби затримала підозрюваного у вбивстві 79-річної жительки Кіровоградського району.