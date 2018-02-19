Які населені пункти планують об’єднати на Кіровоградщині у квітні

У складі Дмитрівської сільської об’єднаної територіальної громади (ОТГ) об’єднаються Дмитрівська сільська рада (села Дмитрівка, Веселий Кут, Гостинне, Долина, Калинівка, Плоске) та Макариська сільська рада (села Макариха, Новопокровка).

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ОДА.

Приютівська селищна ОТГ складатиметься із Приютівської селищної ради (смт Приютівка), Войнівської сільської ради (село Войнівка), Головківської сільської ради (села Головківка, Іванівка), Ізмайлівської сільської ради (села Ізмайлівка, Видне, Гайок, Королівка, Піщаний Брід, Пустельникове), Костянтинівської сільської ради (села Костянтинівка, Бутівське, Занфірівка), Протопопівської сільської ради (села Протопопівка, Березівка, Діброви, Ягідне).

Новопразька селищна ОТГ сформована з громад двох районів (Олександрійський район: Новопразька селищна рада (смт Нова Прага, села Григорівка, Лозуватка, Олександро-Пащенкове), Шарівська сільська рада (село Шарівка, селища Гайове, Квітневе); Знам’янський район: Пантазіївська сільська рада (села Пантазіївка, Веселка, Троянка, Шевченкове).

Нагадаємо, Центральна виборча комісія призначила вибори у трьох ОТГ на Кіровоградщині на 29 квітня. Виборчий процес почнеться 10 березня.