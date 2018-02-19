З’явилися фото затримання на хабарі керівника «Сетаму» в Кропивницькому

Прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко виклав у Facebook світлини з затримання керівника місцевої філії ДП «Сетам» у Кропивницькому.

Про це повідомляє кореспондент «УЦ».

Нагадаємо, 16 лютого військова прокуратура Кіровоградського гарнізону Південного регіону України спільно з працівниками УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України в Кіровоградській області за вимагання неправомірної вигоди затримала начальника Кіровоградської філії державного підприємства «Система електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ)».

За позитивне вирішення питання щодо виграшу в торгах земельної ділянки площею 0,1 га у Кропивницькому та її безперешкодну перереєстрацію начальник філії вимагав та одержав 12 000 грн.

Під час передачі грошових коштів посадовця затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.