П’яний житель Світловодська кидався з ножем на перехожих

До Світловодського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа кидається на перехожих з ножем.

Про це «УЦ» сповістили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

За викликом виїхала група реагування патрульної поліції. Правоохоронці виявили потерпілого з проникаючим пораненням, якого негайно доставили до лікарні.

Крім того, небайдужі громадяни повідомили поліцейським напрямок руху зловмисника. Його правоохоронці наздогнали неподалік місця події. Під час поверхневого огляду в кишені чоловіка виявили та вилучили господарський ніж.

Місцевий житель пояснив, що він відпочивав та вживав алкогольні напої у великій кількості. У подальшому під впливом алкоголю почав ходити містом та лякати мешканців кухонним ножем, який тримав у руках. Коли проходив повз один із будинків, у нього виник конфлікт із чоловіком, якому він спричинив тілесні ушкодження.

Зловмиснику оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.