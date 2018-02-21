На Кіровоградщині виявили смертельну хворобу, якої не було тут понад 20 років

У м’язах червоної лисиці, застреленої поблизу села Сасівка Компаніївського району в рамках моніторингових досліджень, виявили трихінельоз.

Про це йдеться у повідомленні обласної Держспоживслужби, текст якого має «УЦ».

Пізніше додалися ще два випадки захворювання, виявлені також у червоних лисиць, відстріляних поблизу тієї ж Сасівки та на території Новгородківського району.

Оскільки лисяче м’ясо люди не вживають, то ризику для здоров’я і життя ці випадки значення не мають. Але лисиці можуть стати проміжною ланкою в зараженні домашніх тварин, м’ясо яких споживає людина. Найбільшу небезпеку для неї є вживання не перевіреного ветсанекспертизою м’яса свиней, зокрема диких кабанів, а також нутрій.

Попередні випадки трихінельозу в області зареєстровані протягом 1991 – 1996 років у сільгосппідприємстві та в особистому господарстві Долинського району, а також у приватному секторі в Устинівському районі. Господарства оздоровили, і з того часу Кіровоградщина вважалася безпечною стосовно цього захворювання.