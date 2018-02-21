Пенсії колишнім військовослужбовцям таки підвищать (ВІДЕО)

Кабінет Міністрів України схвалив рішення про підвищення пенсій військовослужбовцям з 1 січня в середньому на 1,5 тис. грн.

Рішення представив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає «Урядовий портал».

Гройсман наголосив, що рішення не потребує внесення змін у чинне законодавство, і воно буде в силі до моменту напрацювання та ухвалення відповідного законопроекту, який сьогодні обговорюється на різних майданчиках: «Ми розпочали дискусію про пенсії військовослужбовцям восени. Це надзвичайно важливий закон, який встановлює справедливість щодо військових. Я обіцяв з першого січня підвищити пенсії, і я пам’ятаю про це. Але дискусії щодо проекту закону тривають. І вони можуть тривати місяць і два. Я пам’ятаю, що обіцяв. Тож сьогодні ми приймаємо рішення про підвищення пенсій для військовослужбовців – у середньому на півтори тисячі гривень. Нарахування розпочнуться з сьогоднішнього дня».

Прем’єр-міністр повідомив, що рішення напрацювали фахівці Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Мінфіну. «Рішення ухвалено, і процес розпочнеться. А тим часом я закликаю всі сторони працювати над тим, аби винайти новий закон, який відновить соціальну справедливість щодо військовослужбовців», – додав він.

Нагадаємо, 12 лютого голова Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Кузьменко повідомив, що питання перерахунку пенсій невдовзі вирішиться.