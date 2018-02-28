На Кіровоградщині вкрали з храму древні церковні святині (ФОТО)

У ніч з 26 на 27 лютого 2018 року пограбували храм на честь Різдва Пресвятої Богородиці в селі Клинове Голованівського району.

Про це йдеться на сайті Кіровоградської єпархії Української православної церкви.

Крадії, зірвавши замки, завіси і вибивши двері, винесли з храму ікону святого великомученика Пантелеймона та ікону Пресвятої Богородиці «Достойно єсть». Їх свого часу привезли зі святої Гори Афон, вік святинь сягає до трьохсот років.

Також вандали пошкодили вівтарну частину храму: чашу з євхаристичного набору скинули на підлогу, а напрестольне Євангеліє зрушили з місця.

Наразі справою займається поліція.