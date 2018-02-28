У Кропивницькому лікарі рятують немовля – нібито після материнської «допомоги» (ВІДЕО)

У Кропивницькому рятують тримісячне немовля, яке привезли до лікарні з важкими травмами.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Дитину доставили з Бобринецького району з переломом кісток черепа та крововиливом у мозок. Мати каже, що травми – результат реанімації, яку немовляті намагалися провести вдома. Вона розповіла правоохоронцям, що дівчинка раптом почала захлинатися і посиніла. Мати спробувала реанімувати дитину, але перестаралася.

«Я ніякі коментарі про свою дитину надавати не буду. Дитина лікується, з дитиною все добре», – заявила жінка журналістам. Лікарі ж у прогнозах – стримано оптимістичні. Стан дівчинки наразі стабілізувався, однак медики не беруться прогнозувати, як відіб’ються травми на її подальшому розвитку.

Правоохоронці порушили справу за фактом тяжких тілесних ушкоджень. Підозрюваних немає, а результати експертизи будуть лише за місяць.