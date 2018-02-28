У Кропивницькому пропонують узаконити червоно-чорний прапор

Депутат міськради Кропивницького Геннадій Маламен (ВО «Свобода») пропонує піднімати в місті червоно-чорний прапор у певні дати.

Проект рішення опублікований на сайті міськради.

«Підіймати червоно-чорний прапор біля будинку міської ради міста Кропивницького та підтримувати його у належному стані», – сказано, зокрема, у документі.

Маламен також пропонує рекомендувати підіймати стяг біля будівель комунальної та інших форм власності у певні дати, перелік яких наводить у додатку. На думку депутата, таких дат має бути дев’ять:

– 1 січня – день народження Степана Бандери;

– 3 лютого – створення ОУН;

– 5 березня – річниця смерті Романа Шухевича;

– 21 травня – День пам’яті жертв політичних репресій;

– четверта неділя травня – Свято героїв;

– 14 травня – день народження Євгена Коновальця;

– 30 червня – день народження Романа Шухевича;

– 30 липня – створення УВО;

– 14 жовтня – День захисника України, створення УПА.

У дні жалоби прапор слід прикрашати чорною стрічкою, сказано також у проекті рішення.

Водночас історик, дослідник геральдики Андрій Гречило наголошує, що червоний і чорний не є кольорами Організації українських націоналістів та Української повстанської армії. Де-юре цей прапор ніколи не був закріплений за ОУН.

«ОУН використовувала синій прапор з золотистим націоналістичним тризубом, де замість середнього зуба був поставлений меч виконання відомого графіка Роберта Лісовського, – розповідав він у 2014 році «Радіо “Свобода”». – У 1941 році, коли стався розкол ОУН, бандерівське крило, яке проводило збір у Кракові, серед різних постанов прийняло, що запроваджує інший організаційний прапор, він мав бути червоно-чорним, але було вирішено, що для цього має бути затверджена окрема постанова. Але, коли почалась війна, бандерівське крило попало у неласку до німців, і легальної можливості використовувати цей прапор не було. Тобто, ця справа не була доведена до кінця».