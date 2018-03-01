На Кіровоградщині поки обійшлося без випадків обморожень

На Кіровоградщині медики ще не фіксували випадків обморожень та переохолоджень.

Про це «УЦ» повідомив керівник департаменту охорони здоров’я ОДА Олег Рибальченко.

«Ми збираємо таку інформацію, станом на вчора подібних випадків не було. За минулу добу поки відомостей немає», – розповів він.

Також Рибальченко додав, що епідситуація з ГРВІ в області відносно спокійна. Показник захворюваності станом на минулий тиждень не перевищує епідемічного порогу та знаходиться на рівні мінус 16%.

«Поодинокі випадки грипу висіює (фіксує за результатами досліджень. – Ред.) лабораторний центр, але загалом фахівці вважають, що поки тотальної його циркуляції немає», – зауважив керівник департаменту.

Нагадаємо, синоптики прогнозують снігопади на Кіровоградщині щонайменше до 5 березня.