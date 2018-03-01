На Кіровоградщині скажений кіт подряпав двох людей

25 лютого у Знам’янці скажений кіт подряпав двох людей, один з постраждалих – малолітній хлопчик.
Про це кореспонденту «УЦ» повідомив начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії ГУ Держпродспоживслужби в області Юрій Травкін.
«Цей випадок сказу виявили у Знам’янці на вулиці Черняхівського. Зі слів громадянина, який проживав за цією адресою, 25 лютого кіт, який там то жив, то не жив, був приблудний, наніс подряпини дитині», – розповів він.
Коли чоловік відганяв тварину, кіт почав його дряпати й кусати. Виходячи з міркувань, що тварина може бути носієм небезпечних хвороб, знам’янчанин убив кота.
«Зранку чоловік звернувся з дитиною в ЦРЛ, цього ж дня труп тварини доставили в лабораторію для дослідження на сказ. 27 лютого було повідомлено лікарню, що у кота встановили захворювання на сказ», – додав Травкін.
Наразі фахівці проводять заходи щодо боротьби зі сказом тварин, вони також обстежили місце, де виявили сказ, розробили план щодо ліквідації вогнища хвороби та графік проведення щеплень собак і котів, роз’яснюють населенню небезпеку цього захворювання.
Сказ – гостра контактна зоонозна інфекційна хвороба, яку спричинює нейротропний вірус з роду Lyssavirus. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі смертельним пошкодженням центральної нервової системи.
Сказ починається без провісників, зі збудження або одразу з паралічів, може перебігати з вираженими ознаками пошкодження довгастого мозку (розлади дихання, дисфагія) і мозочка (запаморочення, атактична хода), психіки (марення, біполярний афективний розлад). Хвороба завжди закінчується смертю.