На Кіровоградщині скажений кіт подряпав двох людей

25 лютого у Знам’янці скажений кіт подряпав двох людей, один з постраждалих – малолітній хлопчик.

Про це кореспонденту «УЦ» повідомив начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії ГУ Держпродспоживслужби в області Юрій Травкін.

«Цей випадок сказу виявили у Знам’янці на вулиці Черняхівського. Зі слів громадянина, який проживав за цією адресою, 25 лютого кіт, який там то жив, то не жив, був приблудний, наніс подряпини дитині», – розповів він.

Коли чоловік відганяв тварину, кіт почав його дряпати й кусати. Виходячи з міркувань, що тварина може бути носієм небезпечних хвороб, знам’янчанин убив кота.

«Зранку чоловік звернувся з дитиною в ЦРЛ, цього ж дня труп тварини доставили в лабораторію для дослідження на сказ. 27 лютого було повідомлено лікарню, що у кота встановили захворювання на сказ», – додав Травкін.

Наразі фахівці проводять заходи щодо боротьби зі сказом тварин, вони також обстежили місце, де виявили сказ, розробили план щодо ліквідації вогнища хвороби та графік проведення щеплень собак і котів, роз’яснюють населенню небезпеку цього захворювання.