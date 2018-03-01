У Кропивницькому через негоду може зупинитися транспорт

Значне погіршення погоди змусило оголосити в обласному центрі третій (червоний) рівень загрози.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі міськради.

«Висота снігового покрову на ранок сьогоднішнього дня становить до 29 см, – відзначив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сергій Коваленко. – Максимальна швидкість вітру досягла 12-14 м/с. Такі погодні умови призвели до ускладнення роботи електричних мереж, комунального господарства та припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг обласного центру. У той же час комунальні служби міста докладають усіх зусиль, щоб наявними ресурсами забезпечити сталу діяльність всього господарського комплексу Кропивницького».

Як пояснив «УЦ» Сергій Коваленко, червоний рівень загрози – найвищий. «Відповідно до класифікації, третій рівень загрози може призвести до припинення руху автотранспорту на всіх вулицях міста», – зазначив він.

Посадовець уточнив, що наразі рух – не паралізований: «Дорожня інфраструктура підтримується у задовільному стані, пасажирський транспорт ходить. Але ми просимо всіх власників приватних транспортних засобів утриматися від поїздок або ж хоча б не залишати авто на узбіччях, щоб не ускладнювати роботу комунальників з розчищення снігу».

Нагадаємо, з 08:00 28 лютого до 08:00 1 березня у Кіровоградській області випало до двох десятиденних норм опадів. Синоптики прогнозують снігопади на Кіровоградщині щонайменше до 5 березня.