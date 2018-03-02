Акторові Бориславу Брондукову виповнилося б 80

1 березня відомому актору Бориславу Брондукову виповнилося б 80 років. Кожна поява цього артиста на екрані, нехай навіть в епізодичній ролі, незмінно викликає посмішку у глядачів. Неможливо не піддатися його чарівливості.

Брондуков народився в Київській області в українсько-польській родині. Після закінчення будівельного технікуму працював прорабом на будівництві, потім на заводі «Арсенал», де грав у народному театрі. Там його помітив ректор Театрального інституту ім. Карпенко-Карого, який запропонував Брондукову вступити до інституту.

При подачі документів Брондукову грубо відмовили: «Знаєте, з такою зовнішністю, як у вас, виконробом працювати потрібно, а не в театральний проситися». Але за 23-річного Борислава заступився ректор вузу Микола Задніпровський, який сказав: «Ви чого його женете?! Він знаменитим артистом стане! Я бачив, як він в заводському народному театрі грає. А ну беріть у нього документи!»

У суботу, 3 березня, телеканал «Інтер» присвятить ефір пам’яті відомого актора і покаже улюблені фільми з його участі.

О 08:45 – комедія «Раз на раз не доводиться», що стала однією з картин, де найбільш яскраво проявився комедійний талант Брондукова.

О 10:15 вийде комедійна мелодрама «Вас чекає громадянка Никанорова». У цьому фільмі Борислав Брондуков виступив у незвичному для себе амплуа – героя-коханця. На роль ветеринара Дежкина дуже довго не могли підібрати актора. А коли запропонували кандидатуру Борислава Миколайовича, худрада довго не стверджував артиста. Спочатку ніхто навіть припустити не міг, що невисокий, не широкоплечий, з українським говором і до того ж далеко не красень зможе зіграти чоловіка, який здатний підкорити героїню Наталі Гундарєвої. Але чарівність Брондукова і його майстерність з лишком компенсували і акцент, і неідеальну фігуру, і невисокий зріст.

О 12:00 «Інтер» покаже комедію «Афоня». Спочатку в цьому фільмі у Борислава Брондукова була всього одна репліка, але після проб режисер фільму Георгій Данелія буквально закохався в актора. В результаті обговорення образу його роль розрослася до декількох яскравих сцен.

О 14:00 в ефірі «Інтера» – сатирична трагікомедія «Гараж». У блискучому акторському ансамблі кінокартини Брондуков чудово зіграв роль невдалого нареченого, вимушеного провести першу шлюбну ніч в не дуже приємній компанії.